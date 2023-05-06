網紅部落客「林叨囝仔The Lins' Kids」Sydney，日前挺著8月孕肚和先生攻百岳惹議，加上登山骨折導致救援山友受傷的過往被挖出，讓她坦言做了不好示範，未料道歉仍難平息眾怒；對此，知名媒體人莎莉夫人點出挨轟的最大導火線，在於「一直把孩子當商品展示」。

莎莉夫人指出Sydney挨轟關鍵，除了昔日懷第六胎時照樣登山，導致救援山友受傷，另一個關鍵點就是很多人不滿她一直生、把孩子當商品展示，甚至靠生小孩搏名氣開團牟利，這般把小孩推到大眾目光前，未考量到後續可能產生的社會壓力及風險，例如此次出事把孩子拿出來當擋箭牌，還呼籲大眾不要傷害小孩，讓她不禁反問：「當妳在fb貼孩子的照片時，有沒有想過，是誰把孩子推出來的？」

對於這波一連串的批評，莎莉夫人認為許多人假借關心Sydney腹中胎兒，事實上在宣洩不滿她靠生孩子名利雙收的情緒，甚至希望她不要經營自媒體及開團來購凸顯名氣，而是安份做好母親職責就好，倘若能做到符合外界設定的形象，自然不會遭受這般輿論抨擊。

對此，網友紛紛做出回應：「一點風險概念都沒有，只要出一點點意外，整個社會都要投入很大的成本跟危險去救她」、「孕婦跑去登那樣的山，還宣稱自己有評估風險，就覺得很誇張」、「從佩服到無言，真的是以愛之名做賺錢的事」。