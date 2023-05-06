立法院昨三讀通過《社會福利基本法》，明定社會保險應採強制納保、社會互助及風險分擔原則。對於旅外國人健保停復保制度是否廢除，社保司長商東福表示，還未取得共識，如要維持就要修《健保法》，如要取消，則要提出國人在海外非因緊急醫療就醫的配套。

商東福表示，《社會福利基本法》是在講基本的精神和原則，對於強制納保，《健保法》也有講這一條，兩法原則相同，沒有改變。由於健保是強制納保，有權利義務關係，過去將國際、戶籍納進來，但在全球化時代，要考慮就醫不便的問題，因此，健保開辦後，在施行細則訂定了停復保規定。

現行健保規定，國人若出國半年以上，得持續加保或辦理停、復保；若出國超過2年，戶籍遷出就會被退保。除籍2年內返國者，可在恢復戶籍日起重新加保，但若除籍2年後才返台設籍，就得有半年的等待期。憲法法庭去年11月指出，停復保施行細則違反法律保留原則，自判決公告後2年失效。若屆時都未修法，制度就會廢除。

健保署長石崇良今年2月接受本報專訪時透露政策方向，擬廢除停復保制度，凡具中華民國國籍且設籍者，無論在國內或是國外，都要持續繳健保費。如人在國外，將可透過遠距醫療取得慢性病處方，並由健保給付，家人再將藥品寄送至海外。

對於廢除停復保的進度，商東福表示，還未取得共識，健保會也一直在討論。2019年共9萬名旅外國人回台辦理復保，其中6萬人使用醫療資源，保費與支出打平，若說旅外國人都是為利用健保才回國也有點牽強，畢竟當年有3萬人只是回台探親，沒有看病。如要繼續維持停復保，就需將規定訂在《健保法》中，否則就需要提出配套。如取消停復保，對於繳保費的旅外國人，也要符合權利義務對等的關係，原僅限緊急醫療的海外就醫核退，也要重新討論。