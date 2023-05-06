巨城8F藍象廷推出期間限定最愛母親四人套餐優惠，特價2700元。（巨城提供／王惠慧新竹傳真）

桃竹苗唯一加拿大休閒運動服飾品牌「lululemon」巨城1F盛大開幕，獨家概念店型風格擁有款式齊全的商品。（巨城提供／王惠慧新竹傳真）

母親節即將到來，Big City遠東巨城購物中心獨家「Big好刷 超級369」，5月14日前單卡刷卡不限日期累計消費滿8千元以上回饋3％、滿8萬元回饋6％、滿18萬元以上回饋9％電子抵用券，現刷線換熱烈實施中，快來巨城買好買滿送愛媽咪。

巨城指出，寵愛媽咪限期優惠也進入最後倒數，還有消費滿額來店禮、滿仟抽各式按摩小家電、巨城VIP獨享專屬滿萬送仟、HAPPY GO Pay點數最高12倍送優惠拿不完。即日起全民共享加碼參加巨城APP線上扣HAPPY GO點數抽東京來回機票、消費滿額抽萬元購物券。

此外，4F美食街及7F主題餐廳各式異國料理大推母親節優惠，即將成新手媽咪的雙人套餐、小家庭的四人分享餐到大家庭的多人組合餐應有盡有。B1禮盒專區還有人蔘、燕窩、漢餅、西餅、精緻茶點等獨家折扣，最適合送給喜愛養生保健樂活的媽咪。

Big City線上購物同慶生日及母親節全新品牌歡喜上架，從家電生活用品、香氛配件飾品到生鮮美食，豐富多元的商品拿起手機隨逛隨購，同享館內促銷活動之外，還可獨享單筆滿仟送佰線上線下完美串聯最好買。

母親節前夕迎來加拿大休閒運動服飾品牌「lululemon」於1F盛大開幕；緊接著還有以最潮服飾鞋款展現轉變及創新態度的New Balance全新概念店「NB1906」，及獨特自信風格帶來男、女、內著、配件等最齊全商品的人氣時尚品牌「Calvin Klein」都將重磅登場。

1F百年經典法國麵包下午茶「Paul」、世界頂級沐浴保養香氛「SABON」、5F時尚潮流童裝店「Rookie」將以全新店型風貌強勢回歸，加上4F美食街引進饕客們最難忘的經典牛肉麵好滋味「三商巧福」，為消費者帶來更豐富多元的購物選擇。

巨城最強周末活動，母親節DIY手作教室、街頭音樂雜技表演，以及最受歡迎的吉祥物「阿Mall」帶來可愛小夥伴「Mall妹」要一起和粉絲見面互動玩樂，5月13日還有大家最期待的「媽咪馨光大道歌唱大賽」再度回歸，號召愛唱歌的媽媽相揪家人站上舞台高歌一曲留下溫馨回憶。