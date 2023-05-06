好市多的「科克蘭冷凍三種綜合莓」與「科克蘭冷凍藍莓」先後遭驗出A肝病毒陽性，引起民眾人心惶惶。為此桃園市衛生局立即進行稽查，已經預防性下架12.234公噸的產品，另透露目前有41位民眾回報有發燒、腹瀉、嘔吐等症狀，已抽血檢驗中。

衛生局表示，市府在第一時間4月29日立即前往市內2處賣場中壢及桃園南崁店進行稽查，並於本月4日會同法務局消保官至現場調查，截至4日預防性下架及民眾退貨數量，分別為綜合莓6639包、藍莓1085包，總重達12.234公噸。

衛生局說，本月3日起發出2401通簡訊提醒民眾注意，目前有41位回報少數出現發燒、腹瀉、嘔吐等症狀並就醫抽血，提醒民眾若報告檢出Ａ型肝炎病毒請通報衛生局。

衛生局另也追查購買2包以上、52家商業卡會員，發現有5家再製成果汁及果醬產品販售，經實地查核3家皆位於桃園，其購入綜合莓菓非問題批號已自主下架，另2家位於其他縣市，已通知所轄衛生局後續追查辦理。退貨的問題產品已放置專區上鎖管理，後續產品銷毀程序，將由總公司所轄高雄市政府衛生局審核後，通知各分店所轄衛生局協助現場監毀。

衛生局提醒，食品業者如有使用到問題產品，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關，違反規定者，依同法第47條處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

衛生局也呼籲民眾，A型肝炎的潛伏期約15至50天，平均為28至30天。主要症狀有突然發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適等，數天後可能發生黃疸現象。民眾食用相關莓菓或藍莓有症狀者請就醫告知飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢。如有因消費問題或任何爭議，可撥打1950消費者服務專線，向桃園市消費者服務中心申訴。