行政院會4日通過勞動部「投資青年就業方案」第二期規畫，關注青年失業、低薪、職涯發展、供需失調與非典型工作等議題，預計在2023年至2026年擴大投入160億。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠直言，蔡政府此舉形同承認過去政策失敗。

勞動部宣布將砸160億啟動第二期「投資青年就業方案」，未來4年將協助80萬名青年就業，集中火力促進20到24歲青年就業，目標是使2026年應屆畢業生畢業一年後，勞退提繳工資達4.2萬元。邱臣遠今（6）日在臉書指出，民進黨政府發現年輕人轉向，因此利用全民共享特別預算發成年禮金，試圖討好年輕人，如今勞動部加碼160億啟動第二期投資青年就業方案，形同承認過去政策失敗，且沒有公布做法及相關配套，讓人質疑程序太過簡化。

邱臣遠進一步表示，民進黨向來把青年當成提款機，但總統蔡英文上台後非常對不起年輕人，「就學挺你、居住挺你、就業挺你、創業挺你」四大青年政見全部跳票，造成青年四不一沒有「找不到工作、賺不到錢、存不了錢、買不起房，以及沒有未來」，現在更將役期延長為一年，甚至可能讓青年上戰場，完全忘記她對年輕人的承諾。

主計處資料顯示，今年3月份15至19歲的失業率為8.47％、20至24歲為12.48％，是整體失業率的2至3倍以上，青年失業率居高不下，即使就業也以服務業為主，致薪水普遍不高，邱臣遠痛斥，「就業挺你」政見如今成「賺不到錢」；「就學挺你」因學貸沈重，存不了錢。

另外，邱臣遠指出，近七年來房價飆漲一倍以上，薪水追不上房價，據聯徵中心資料，民眾首購年齡往後遞延，10年前以30至35歲為首購主力，10年後已遞延至35至40歲，加上社宅也跳票，「居住挺你」也成空話。

邱臣遠呼籲政府應針對台灣人口與經濟結構進行全面盤點，研擬《最低工資法》、《派遣非典型就業保障法案》，以因應未來產業發展趨勢及青面就業情勢。