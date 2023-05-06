資深日本男星石田純一的48歲兒子石田壹成，90年代與福山雅治、酒井法子、江口洋介合作過《一個屋簷下》紅極一時，卻因醜聞重創形象。近日他受訪坦承，已與近千名人發生關係，其中包括60幾歲的婦女，雖染過性病，但還是戒不掉女色。

石田壹成情史豐富，曾離婚3次，今年1月被日媒《FRIDAY》直擊帶著小18歲新歡逛街，他坦言對女友一見鍾情，不排斥4度結婚生子。石田壹成最近接受日媒《日刊現代》訪問，對自己的風流史侃侃而談，透露基本上不會拒絕任何人，交手過近1千名女性，去年還跟60幾歲的婦人上床；他進一步分享，年輕時一天能做9次，也玩過多人運動，但最喜歡的還是一對一。接著，石田壹成表示自己身為演員，會常在現實生活融入扮演的角色，用這樣的心態玩耍。

至於被爆劈腿5女，石田壹成表示很難在這些人之間選到最好的，因為每個女生都有自己的優點，這也是他不斷追求新歡的原因之一。石田壹成進一步分享獵女密技，發生關係後的下次見面，都會問要不要交往，讓女生安心，不過越快交往越容易分手，且有時會同時跟幾個人玩，時間就會重疊到。

石田壹成甚至自爆22歲感染披衣菌，但只要不得愛滋就是小事，之後還是會繼續玩樂，無法克制女色。除了得過性病，石田壹成也踢過另個鐵板，就是年輕時遭某女造謠搞大她的肚子，導致丟了飯碗，事後他自省與女人距離拉太近，只要稍微冷落對方就會被記恨，從此之後石田壹成學會保持距離感，但還是會在女方的SNS按讚、留言，讓她感受到被關心。