桃園市車輛總數在過去5年暴增10%，然而道路面積卻沒有擴增，使得交通堵塞相當嚴重。對此，桃園市長張善政表示，將在各大瓶頸路口推動「偏心左轉路暢計畫」，減少車流回堵的情況；他也強調，市府會持續優化路口交通，逐一排除堵車情形、取締違規停車、增設行人庇護島和退縮行人穿越線，降低肇事率。

張善政昨（5）日在臉書撰文表示，桃園的交通，一向是市民非常關切的議題，想要改善，除了長期的交通建設工程，也必須在短期內採取措施。張指出，桃園市府團隊目前已針對50處易堵塞路口，利用中央分隔島的空間，敲除後重新劃設標線，在轉彎路口增加左轉道，推行讓左轉車輛不會妨礙後方直行車的「偏心左轉路暢計畫」。

張善政以桃園區大興西路與文中路口為例，原本尖峰時段時平均壅塞時間高達2小時，完成偏心左轉車道後，車輛通行時間可以減少到45分鐘。他強調，這樣利用道路夾縫空間增加車流量，以小成本微調路口的方式，對現在的桃園來說，是CP值相當高的做法，預計在年底前完成至100處。

在改善行人地獄部份，張善政提到，桃園從1月就開始加強取締「路口不停讓行人」，到4月底累計取締約2900件，然而取締數量不是他追求的，最主要的目的，還是希望駕駛人行駛路口時能提高注意力禮讓行人，保障市民朋友的用路安全。他也稱，改善交通是長期作戰，桃市府會做到駕駛人安心，用路人放心，全面提升桃園的交通環境。

對於張善政的交通改善計畫，網友也紛紛表示，「桃園8年人口一直增加沒看到規劃道路，反而是規劃土地賣土地與蓋問題很多的運動中心！桃園道路與台鐵更擺爛了8年，國道塞、到路面也塞，無言」、「只有學工程的善哥才會傾聽民意，解決桃園的交通問題」、「每次看到張市長市政報告就覺得桃園人怎麼那麼幸運，有位做事有效率，肯用心在市民生活日常的好大家長」、「理工市長見解就是見血」、「道路安全很重要，前朝不做善政市長來做」。

不過也有民眾趁此機會提出建言，「期盼號誌燈能人車分流，避免掉人車一起同行」、「希望佔用騎樓的部分也能淨空，讓行人有一條好走的路」、「懇請改善公車問題」、「改裝汽機車噪音很嚴重」。