胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名80歲女患者因C肝來看診，意外檢查出肝癌，但因為患者年紀太大，決定先不開刀治療，結果隔了1-2個月，患者因腸胃炎住院，他順便檢查癌症的狀況，卻發現肝癌腫瘤從3.5公分縮小到1.8公分，讓他很驚訝，因為家屬強調他們沒有做任何治療，只有喝一款自製的果菜汁，神奇現象讓醫師也驚呆。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在節目《健康2.0》上分享，一名80歲的女患者3年前因為C型肝炎的問題來看診，患者本身有肝硬化的問題，替患者安排超音波檢查，意外發現患者肝臟上有個3.5公分的腫瘤，詳細檢查以後確認是肝癌。

錢政弘表示，C型肝炎治療起來很簡單，只要服藥就可以，但是肝癌的部分，臨床上大多還是以手術治療為主，因此他向患者提出可能需要開刀或化療來治療肝癌，但患者的家屬認為，患者年紀很大了，再開刀似乎有點危險，因此決定再觀察看看，後續也沒有再回診追蹤腫瘤。

錢政弘指出，隔了快2個月左右，患者被家人送到急診治療，後續被安排住院，他當時看到以後想說患者沒治療，突然被送急診，這不是病情惡化的很嚴重，就是癌細胞轉移了。結果沒想到患者是因為急性腸胃炎狂拉肚子才掛急診，後來檢查發現患者的腎臟功能退化，有點腎衰竭，順便做了電腦斷層，發現肝癌腫瘤竟然縮小成1.8公分。

錢政弘表示，本以為患者是到其他醫院治療，但家屬卻說沒有做任何治療，唯一的不同是聽鄰居分享一款果菜汁對肝臟很好，就跟著將地瓜葉、洋蔥和蘋果打成汁讓媽媽每天早晚空腹喝，結果一個月後，腫瘤果真縮小了，但是也造成患者急性腸胃炎與腎衰竭的問題，因此醫師也建議患者不要繼續喝了，否則患者的身體可能受不了。

錢政弘也說，患者家屬聽了連連點頭，結果停喝以後，隔了半年、一年以後，患者的肝臟腫瘤真的消失了。他也提醒，這些都是很好的食物，也不排斥所謂的抗癌飲食，但建議當輔助治療就好。