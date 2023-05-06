🚨 NO-HITTER ALERT 🚨@RedSox prospect Chih-Jung Liu spins seven hitless frames in Game 1 of a doubleheader for the @PortlandSeaDogs: pic.twitter.com/7YHMRuuMkB — Minor League Baseball (@MiLB) May 5, 2023

紅襪小聯盟2A投手劉致榮6日投出精采表現，他在雙重賽對亞克朗橡皮鴨投出「無安打比賽」，7局只有2次四壞球，送出6次三振，助隊以8比0獲勝，成為旅美台將在小聯盟的第2人。由於此戰是單日雙重賽只打7局，劉致榮相當於投出了完封勝，總共用掉91球，個人目前3勝1敗。

劉致榮的好表現不只是台灣選手的壯舉，即使在小聯盟也是罕見的，最後一位打者滾地球出局之後，波特蘭海狗隊友紛紛跑上投手丘與劉致榮擁抱慶祝。台灣首位在小聯盟投出無安打比賽的是2017年在1A的江少慶，當時效力印地安人（守護者），江少慶是紀錄上正式認可的9局無安打比賽。

波特蘭海狗隊目前18勝7負，在東北區排名首位。劉致榮今年24歲，本季先發5場，自責分率3.65，他上季在高階1A被打到6.10自責分率，升上2A之後開始進步。

海狗隊首局就幫劉致榮打下4分領先，他在第2局投出該場首次三振，第3局碰上第九棒打者寇克斯（Connor Kokx），他連續6球都不出棒而成為四壞保送。第6局再碰到寇克斯，他還是不愛出棒，劉致榮7球投出第2個四壞保送。7局上橡皮鴨牛棚失火再丟兩分，最後半局劉致榮讓對手三上三下，漂亮摘下勝投。