混血女星盧靖姍在2019年與韓庚結婚，並於去（2022）年底誕下一女，成為新手媽媽。生產完才半年的她，近日參加節目《乘風2023》，在節目中除了要表演，還要一邊照顧寶寶，引起部份網友質疑老公不幫忙帶小孩，掀起兩派爭論。

《乘風2023》於昨（5）日正式開播，其中盧靖姍表演結束後就立刻走回休息室，向工作人員表示：「不行，我得餵奶呢，我太遲了。」後來她發現孩子哭了，只能心疼說道：「媽媽已經盡力了，對不起。」而秋瓷炫、賈靜雯、李彩樺對於剛生產完的她，就帶著六個月大的寶寶來工作，感到相當佩服。

但節目播出後，有部份網友對於盧靖姍上節目還要帶小孩的行為感到不解，紛紛表示「媽媽接節目，爸爸不能照顧寶寶嗎」、「為什麼韓庚不帶孩子」、「婚姻到底給女人帶來了什麼好處」，不過，有粉絲指出，盧靖姍是餵母奶，況且孩子還很小，自然無法脫離母親的照顧，當然也沒辦法由韓庚代勞，且韓庚的母親有一起到錄影現場，會分擔盧靖姍的壓力。

事實上，盧靖姍在2019年底與韓庚宣布結婚，2022年9月9日宣布順利生下女兒，更曬出3人甜蜜的合照，但才休息6個月，她就選擇出來參加節目，就有網友透露老公韓庚私下默默提供資源協助她，對其力挺妻子的舉動十分讚賞。