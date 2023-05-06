腰痛是不少人常出現的狀況，醫師提醒，除了扭到、脊椎滑脫、椎間盤突出、結石等問題外，腰痛久久不能治癒也可能是肝癌引起的。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書發文指出，一名50多歲男性從事勞力工作，常常要搬重物，對他來說腰痠背痛習以為常；起初腰痛時，男子自行吃消炎止痛藥，但過一段時間腰痛又復發。

男子先到骨科復健，並吃藥治療，不過一停藥就又開始不舒服，骨科醫師懷疑可能與腎結石有關，建議他到泌尿科檢查；男子到泌尿科驗尿發現有點結晶，但治療一周仍沒好轉，醫師替他照超音波，結果腎臟沒有問題，卻在腎臟旁邊發現奇怪的影子，於是幫他安排轉往消化內科。

陳榮堅表示，男子在消化內科檢查，發現有一個8公分的肝癌，壓迫到神經造成腰痛，還侵犯到右邊的腎上腺，幸好開完刀都恢復良好。陳榮堅直呼，慶幸男子警覺性高，泌尿科醫師也夠細心，有發現異狀，否則再拖下去病情可能難以收拾。

根據衛福部統計，台灣每年約13,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。慢性肝病及肝硬化為全國主要死因的第9位，肝癌更是全國癌症死因的第2位；肝臟被稱作「沉默的器官」，如果出現粉刺變多、指甲變白且斷裂、手掌充血紅紅的、傷口易化膿合或是長期腰痛等狀況，就要留意是不是肝臟出問題。