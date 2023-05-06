「2023粉粉佳人野餐節」採開放式自由參加，現場規劃一系列精采活動。(滬尾藝文休閒園區提供)

將捷金鬱金香酒店限定推出「雙人食尚野餐組合」，當日免費提供野餐籃及野餐墊使用。(滬尾藝文休閒園區提供)

Drink Bar環境綠意盎然，優雅明亮，提供旅客舒適的休憩空間。(台北凱撒大飯店提供)

新開幕的Drink Bar引進星巴克咖啡服務 ( We Proudly Serve Starbucks™ )，現點現製，提供香醇優質的咖啡。(台北凱撒大飯店提供)

今(6)日立夏，代表天氣轉熱，正式邁入夏天，民眾紛紛出遊玩樂。新北淡水滬尾藝文休閒園區本周末舉辦「2023粉粉佳人野餐節」，邀請民眾穿粉色服裝野餐並拍照分享，可獲贈限量水果茶。而將捷金鬱金香酒店同步推出雙人野餐組合，每天前10名訂購者加贈高檔面膜。台北凱撒大飯店則是打造時尚的Drink Bar，提供星巴克咖啡服務和紅白酒、蛋糕等飲品輕食，讓旅客享受悠閒的心境與時光。

位於新北淡水的滬尾藝文休閒園區，6日與7日特別舉辦「2023粉粉佳人野餐節」，採開放式自由參加，活動自下午2點半開始免費入場。現場規劃一系列精采活動，包含有Live音樂演出、雜耍特技秀、全盲咖啡師廖晉宏手沖咖啡表演；周六場特別邀請淡水在地「ADC街舞教室」帶來街舞表演，周日則是邀請園區「第三屆新星召集令」歌唱組冠軍蔡昀儒同學現場演唱，周邊還規劃有市集攤位以及粉紅泡泡拍照區。

因應母親節即將到來，今年野餐節特以「粉粉佳人」為主題，可帶上俏媽咪或呼朋引伴，一起沐浴在和煦暖陽中，拍美照、聽音樂、看表演，盡享悠閒美好的午後約會。野餐節當日，民眾穿粉色服裝至粉紅泡泡拍照區拍照上傳園區粉專或IG指定貼文，即贈限量水果茶1瓶，還有機會抽中雙人下午茶券。

針對野餐節活動，將捷金鬱金香酒店於5月6、7日限定推出「雙人食尚野餐組合」，包含主廚特製蔥抓餅燻雞肉捲2份、香檸汁綜合水果沙拉1份、堅果和蔓越莓甜糕1份、氣泡水2瓶，以及贈2L保冷托特袋。只要訂購本組合，野餐節當日免費提供時尚野餐籃及野餐墊使用。此外，每日前10名訂購野餐組合的民眾，可獲贈市價980元的S.DIAMOND淨化杏仁酸面膜1盒。

緊鄰台北火車站的台北凱撒大飯店近期打造一樓全新空間Drink Bar，日前正式對外營業。綠意盎然的造景，優雅明亮的空間，為大廳注入一股清新的氣息。店內燈光隨著天色漸暗轉為溫暖的色調，霓虹招牌燈變得更為迷幻，摩登氛圍迷人優雅，提供旅客舒適的休憩空間。

新開幕的Drink Bar特別引進星巴克咖啡服務 ( We Proudly Serve Starbucks™ )，採用瑞士原裝進口全自動咖啡機，以星巴克濃縮烘焙咖啡豆為基底，現點現製，提供香醇優質的咖啡。現泡茶則有現泡英式早餐茶、清新薄荷茶等精選茶品，淡淡的茶香在杯中繚繞，小啜一口，令人感到舒心放鬆。嚴選酒單提供熱門啤酒品項及紅白酒，旅客可以恣意享受舒適不受打擾的微醺「食光」。每日精選蛋糕採用優質且新鮮的食材製作，甜而不膩。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！