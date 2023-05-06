高雄一名30多歲男子在家使用釘槍釘床板時，釘子不慎反彈，沒想到6公分長的釘子就這樣直直插入男子右眼。（高雄醫學大學附設中和紀念醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄一名30多歲男子在家使用釘槍釘床板時，釘子不慎反彈，沒想到6公分長的釘子就這樣直直插入男子右眼，男子就這樣帶著「眼中釘」前往高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診，女醫師林佳蓉看到也嚇了一跳，立即進行手術。雖然釘子順利取出，但因釘子直接貫穿男子眼球，因此男子視力也嚴重受損，難以復原。

男子在家躺著向上釘床板時，因操作不慎，6公分的釘子直接反彈，直直射入右眼，完全貫穿整顆眼球，男子趕緊前往高醫急診就醫，沒想到林佳蓉看見男子的狀況也嚇了一大跳，趕緊聯繫眼科醫師，討論開刀事宜。

雖開刀過程順利，釘子也順利取出，但因釘子貫穿眼球，傷到了眼球的眼角膜、水晶體、玻璃體、視網膜、脈絡膜、鞏膜等部位，導致男子術後視力依舊大減。

林佳蓉表示，如果民眾遇到眼球有異物進入時，必須保持冷靜，也不要擅自取出異物，或用沖水等方式排出異物，因為眼球外有許多肌肉控制，在眼球上下左右轉動時，都可能讓異物對於眼球產生2次傷害，民眾需要保持異物不要移位並閉眼休息後立即就醫。