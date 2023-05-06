不動產借貸媒合平台imB涉嫌詐騙，台北市議員徐巧芯在臉書公布行政院副院長鄭文燦等人出席該直銷公司活動照片，今天（6日）鄭文燦與行政院長陳建仁赴宜蘭，鄭文燦回應說，他只是去出席活動，請部分人士不要無限上綱、任意連結。

陳建仁被問及徐巧芯公布照片、指政府是否也成為詐騙幫兇時，回應說，詐騙就跟covid-19一樣，病毒是我們共同的敵人，詐騙也是我們共同敵人，一定要全民團結在一起，才能將打詐工作做到最好。

陳建仁說，行政院最近就會成立打詐專責辦公室，希望統合協調相關的各部會打詐努力情況，並且來落實執行、監控相關進度，使打詐能夠落實讓人民有感；關於imB這個事情，實際上主嫌已被逮捕，整個情況都有很好的掌握。

陳建仁表示，有關鄭文燦或黃偉哲照片出現的情形，任何的影射是對當事人是不公平，而且對打詐一點都沒有幫助；對於imB犯罪行為，我們一定會嚴加偵辦，徹底來把這件事情做最好的處理。

鄭文燦也回應與imB無關，他強調，檢察官跟警方的紀錄就可以解釋這一點，這是經得起考驗；打擊詐騙集團是我們責無旁貸的責任，請部分人士不要無限上綱、任意連結，「我跟他們沒有往來，也沒有關係。」