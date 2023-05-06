簡暐哲演出過《台北女子圖鑑》，在實境節目中展現不同面貌。（BIBO願望合夥人提供）

饒舌歌手韓保羅講義氣的表現獲得玩家們的喜愛。（BIBO願望合夥人提供）

陶晶瑩、陳零九、王子（邱勝翊）、任容萱在《BIBO願望合夥人》擔任明星觀察員，玩家陳治廷之前才在選秀節目《原子少年》嶄露頭角，此次參加實境闖關秀，被王子封為「軍師」。陳治廷做了不少功課：「我先看了許多不同的實境秀以及推理小說，甚至參考一些動漫。」果然表現穩健，總是認真幫隊友分析敵情，連「狼人殺高手」陳零九都讚他「很穩」，王子也認為他的邏輯清晰，不太強出風頭，會在後面觀察大家。

其中，嘻哈歌手韓保羅被封為「活寶」，不停逗笑在棚內的陶晶瑩等人，任容萱忍不住大喊：「拜託不要被淘汰！」韓保羅從前期就一直展現很「鬆」的狀態，不斷烙英文、肢體動作過度活潑，還一度不小心拆解道具，棚內四位藝人只要看到他的畫面就發笑，王子和陳零九都認證他是節目的「活寶」。

韓保羅在搞笑之餘也展現暖心一面，在大逃殺時刻意幫隊友引開追捕者，讓對方有更多找到線索的機會，但最後只有他沒有解出答案，讓陶晶瑩忍不住為他發聲：「他們的隊員沒有幫他？」嗅出玩家間出現相互競爭的煙硝味。

另一位被關注的玩家簡暐哲演出過《台北女子圖鑑》，他是職業魔術師，對實境遊戲相當有信心，賽前就放話：「說謊如同吃飯，完全沒有罪惡感。」在前一集撕名牌遊戲中猛烈進攻，連體力不相當的女參賽者都不放過，惹怒其他參賽者及在棚內觀察的任容萱，但他這次一拿到線索就開始為其他人解謎，讓陶晶瑩驚豔他的解析能力，成功扳回眾人對他的印象，搞笑自嘲是「對大家的補償」。