▲謝立功表示，基隆正面臨許多重大問題，需要懂基隆的「引水人」來當立委，讓基隆人能以基隆自豪。（本報資料照）

曾參選過基隆市長的民眾黨前秘書長謝立功，5日拜訪「基隆市學校學生家長會聯合會」總會長黃忠賢，討論教育政策方面，如何發揮基隆公立高中特色，讓基隆子弟留在基隆發光發熱。被問到是否為基隆立委選舉熱身，謝立功僅表示，「我一直都在」。謝認為，基隆最近出現許多重大議題，都是執政黨「橫柴入灶」造成，包含四接護海公投與基隆捷運等，需要「在野整合、藍白合作」，以高度智慧結合政策經驗才能解決。他已開始請益並拜訪老朋友們集思廣益，希望讓基隆更好。

家長聯合會總會長黃忠賢指出，自從「108課綱」推行後，大學入學方式越來越多元化，包含「繁星推薦」、「申請入學」、「考試入學」還有「特殊選才」，其中繁星與特殊選才部分，會是未來在地就學可以努力的趨勢。黃認為，基隆市目前四所公立高中，包含安樂、中山、八斗、暖暖，都可以進一步加強特色化招生，讓優秀的學子也能留在家鄉精進學業，朝自己的理想目標邁進。

謝立功接受本報訪問表示，他對基隆非常熟悉，基隆其實有非常多優秀子弟，但都通勤去台北上課，沒有辦法好好「留才」，相當可惜。在教育政策面，除了研擬解決課綱亂象外，也應該針對市內的公立高中爭取資源挹注，此外基隆也有國立高中職，這些都是直屬教育部管轄，因此作為立委，也應該要多協助，並向中央爭取資源，讓所有在基隆的高中職更能發揮各自特色，符合未來教育轉型的目標，也讓學子有更多選擇機會。

而被問到是否是為立委選舉暖身？謝僅表示「我一直都在」。謝認為，基隆目前正處於發展的「轉捩點」，無論是海洋發展、疫後郵輪觀光、四接議題、還是基隆捷運等等，都有可能是未來基隆翻轉的關鍵，因此需要真正一個懂基隆的「引水人」來當立委。而他一直都關心基隆發展，現也正展開請益之旅，順便拜訪老朋友們來集思廣益，一起規畫基隆發展的藍圖，讓基隆人能以基隆自豪。