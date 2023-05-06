TALK THAT TALK 🗣️ pic.twitter.com/O4Nfv7hhRp — Boston Celtics (@celtics) May 6, 2023

換到費城舉行的東區準決賽G3，儘管賽前獲頒年度MVP獎盃的恩比德，替七六人貢獻30分、13籃板，可是「綠衫軍」塞爾提克仍靠6人得分上雙，其中塔圖包辦27分最高，最後以114比102力退地主七六人，在東區準決賽取得2勝1敗領先，也重新搶回主場優勢，

恩比德雖在首節被換下後，直接走進休息室內，後來只是虛驚一場，他仍在次節繼續上場，不過塞爾提克在上半場結束前打出12比3攻勢，打完上半場取得57比50領先，塞爾提克半場就有4人得分上雙，其中塔圖13分最高，恩比德半場14分。

七六人下半場繼續靠著恩比德火力苦追，打到比賽還剩2分40秒，塞爾提克仍以105比96領先，整場比賽手感低迷的哈登，雖在此時投進三分球，塔圖卻也回應三分球，接著哈登兩罰中1，塔圖也回應兩罰俱中，雙方差距來到10分，接著傑倫布朗最後39秒兩罰俱中穩住綠軍勝局。

塔圖除了拿下全隊最高得分，另有10籃板、5助攻，傑倫布朗也有23分，荷福德17分，史馬特與布羅格登各有15分，懷特13分；七六人以恩比德30分最高，哈登雖拿16分、11助攻，全場投14中3的手感仍不理想，梅爾頓14分、8籃板，馬克塞13分。