有最美納骨塔之稱的新竹市「永恆之丘」去年底完工，原本今年2月中旬要開放優先登記者可先選塔位等，但因工程驗收延宕，直到日前才完成相關作業。市府表示，4萬3千多個全新塔位即將開放使用，去年底優先登記的741名往生者家屬，5月15、16日可安排選位入塔，17日起則開放尚未登記或一般家屬選位。

新竹市因塔位不足，前市府興建第4座納骨塔「永恆之丘」，可提供4萬3千多個塔位，依樓層及高度不同，市民使用規費2萬至4萬元，外縣市民眾則須收取8倍費用。

永恆之丘於去年底完工，市府去年12月公告受理骨灰櫃位登記抽籤，當時殯葬管理所的網站上曾公告，大坪頂永生園新建納骨塔今年的2月15日、16日可以辦理優先選位的登記，2月17日則是辦理神主牌的申請登記，然而後續又在官網公告順延，讓民眾摸不著頭緒。

市府表示，永恆之丘是在去年12月25日竣工，原預計12月底施工廠商繳交竣工圖及使用執照消防安全設備勘查資料，但廠商分別延遲到今年1月10日及2月20日才繳交及報送，導致原本今年2月中旬要開放永恆之丘優先登記者可先選塔位，無法如期開放。

民政處說明，今年3月已完成土木建築工程、機電2階段驗收工作，而驗收後依規應予廠商就驗收缺失部分限期改善，然而部分驗收缺失為戶外景觀停車場，因時值清明期間，大坪頂掃墓祭祖人數眾多，廠商施工時間受限，目前清明掃墓季已過，預計5月15日就可開放選位入塔。

民政處表示，納骨塔「永恆之丘」去年12月22日到今年1月19日受理登記，約有741名亡者家屬登記要選位，預計5月15、16日開放已優先登記的741名往生者家屬選塔位，5月17日起則開放一般民眾或未登記的家屬使用。

新竹市民政處永恆之丘納骨塔選位優先登記延宕