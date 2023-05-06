南韓啦啦隊女神李多慧先前震撼宣布加盟中職啦啦隊「樂天女孩」，讓台灣球迷相當興奮，而隊友李恩菲為讓她可以快速融入團體，於是在表演中故意惡搞她，讓女神搞笑崩壞的模樣全被拍，李多慧也立刻回擊對方，事後更在李恩菲IG留言「我要逃跑」。

「樂天女孩」成員李恩菲5日曬出應援影片，並寫下「為了要讓多慧更融入我們，也讓多慧體驗了球場習俗，沒想到真正的王者是yuri」片中可見她趁李多慧蹲下時，故意左右拉扯她的眼皮，讓她的眼睛變成一條線，而李多慧也被隊友突如其來的舉動逗樂了，兩人還搞笑互瞪，接著，換李恩菲蹲下時，李多慧也立刻反擊回整對方。

影片曝光後，許多網友笑翻「多慧的初體驗哈哈」、「還好沒用假睫毛，不然就歪了」、「哪有可愛，一點也不可愛啦，我只看了12遍啊」、「快沒朋友了」、「超歡樂的」、「這樣做就對了」、「免費臉部拉提」，對此，李多慧也現身留言區回應「我要逃跑」，連「樂天女孩」隊長籃籃也笑說「多慧下次一定會遠離你」。

然而，李多慧在加盟樂天啦啦隊後，上月應援比賽中球隊皆未拿下勝利，讓她被網友酸「帶賽」，如今她終於在這個月3日的比賽中迎來應援首勝，當時她激動跪地慶祝的模樣，讓球迷大讚超可愛。