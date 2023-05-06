有「華爾街狼王」稱號的傳奇投資人伊坎（Carl Icahn）旗下公司Icahn Enterprises遭做空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）質疑大玩「龐氏騙局」，拖累股價大跳水，不甘遭禿鷹狙殺，狼王展開反擊，宣布向投資人支付每股2美元股息，消息一出，激勵Icahn Enterprises周五（5日）飆漲26.7%至38.12美元，創近15年來單日最大漲幅。

綜合外媒報導，做空機構興登堡發布報告指出，伊坎旗下公司Icahn Enterprises利用後期投資者資金來支付早期投資者的利息，以「龐氏騙局」方式來發配股息，其股價被嚴重高估，比資產淨值溢價高達218％。

在興登堡發布利空報告後，Icahn Enterprises近三個交易日，股價累計下跌超過40%，市值蒸發約65億美元（約台幣2000億）。

不過，伊坎強調，公司沒有面臨流動性問題，並宣布向投資人支付每股2美元股息。受此消息激勵，Icahn Enterprises周五暴漲26.70%，收在38.12 美元，為2008年10月13日以來單日最猛漲幅。

艾康周四在給股東的聲明中提到，公司希望向長期投資人保證，Icahn Enterprises流動性不會受興登堡放空報告影響。他表示，將詳細回應興登堡的報告，並大力捍衛Icahn Enterprises和公司投資人。

值得留意的是，伊坎稱配發每股2美元股息，未具體說明是否為一般季度股息，因為據金融媒體彙編數據，該公司自2019年來一直支付2美元季度股息。