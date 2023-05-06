行政院長陳建仁今天（6日）赴宜蘭視察蘇澳溪分洪工程，視察前媒體提問17項民生物資創14年新高，政府是否有抑制辦法？陳建仁回應說，我們比起世界上大部分國家，物價是相對平穩。他舉例說，現在蛋價、豬肉價錢已經平穩下來，將持續監控物價狀況。

陳建仁解釋，由於烏俄戰爭、氣候變遷等因素，影響國際供應鏈，各國的物價也受到很大的影響；如果以物價指數的上升情況來看，我們比起世界上大部分國家來說，物價相對平穩。

陳建仁說，還是要透過各式各樣的努力，讓物價更加平穩，行政院物價督導小組是由副院長鄭文燦督導、召開會議，會議從過去每3個月召開一次，變成1個月召開一次，「大家可能都有感受到，現在蛋價、豬肉價錢都已經平穩下來。」

他說，會持續監控物價狀況做最好的調整，對於進口原物料減稅措施延長到6月底，來確保原物料供應正常，對油電價格做很好的調控，讓油電價格穩定，不影響民生消費。

陳建仁強調，物價的監控是政府的責任，政府會讓民眾的民生、生活得到很好的保障。