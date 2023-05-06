澳洲來台交換生蕭里（Alex Shorey）誤食老鼠藥，5日案情出現逆轉，蕭里45歲的台籍女密友，聲稱她心情不佳，在果汁投藥想尋短，沒想到被蕭里喝掉，因供詞疑點重重，檢警不排除以視訊方式，聯繫3日已包機回到布里斯本的蕭里重新取證，訊問他當時是如何喝下該杯毒果汁，但據了解，蕭目前在當地醫院治療，本人是否願意，仍需花時間溝通安排。

蕭里中毒案5日「真相大白」，女子的住處被發現老鼠藥，經偵訊後，女方表示她因外籍丈夫過世，所以才買藥想尋短，但警方查出她在國內未有婚姻紀錄，是否是在外國曾經結婚，目前仍待進一步確認。

據指出，因女方出現新證詞，案情出現重大轉折，檢警目前希望重新詢問蕭里，釐清當天他是如何「誤喝」毒果汁，女密友在過程中是否有「誘導」？因蕭里和他的家人都表明暫時不會再來台灣，檢警不排除利用視訊的方式，重新訊問蕭里取證，全案仍在釐清中，不排除朝殺人遂未方向偵辦。

此案許多網友不相信女方說詞，都認為「有點扯」、「好像八點檔」、「才喪夫就讓男生住妳家？」，也有人對當初台灣小吃被扯進來耿耿於懷，認為要「還我們一個公道」。

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