今（6日）是24節氣中的「立夏」，意味著春天結束、夏天到來，民俗專家楊登嵙在《旺好運》運勢專欄分享「立夏」的習俗與禁忌，包括迎夏、不可坐門檻、補老父、吃蛋、秤人等，其中不可坐門檻最為嚴重，將引發一整年身體不適、病痛纏身。

楊登嵙指出，「立夏」的「立」是開始，「夏」是長大的意思，「立夏」代表著春天播種、種植的作物長大，因此在這個時節，不僅農人們需有重要使命，就是積極防範病蟲害。而「立夏」也適逢春夏交接之際，氣候總帶著涼意和濕熱交疊，通常正值梅雨季節，記得要隨身攜帶雨具。

●楊登嵙分享「立夏」的習俗與禁忌：

1、迎夏

古人非常重視立夏，周朝帝王每逢「立夏」便會率領文武百官到京城南郊，舉行「迎夏」儀式，君臣一律穿朱色禮服，配赤色玉佩，連馬匹、車旗都要朱紅色的，以表達對豐收的渴求和期盼。

2、不可坐門檻

「立夏」當天不能坐門檻，因習俗認為這天坐門檻就是在坐地栿，會使人一整年都精神不振，病痛纏身。如果不小心坐到，只要再坐6根並且達到7根門檻的數量，便可破解夢魘。

3、補老父

「立夏補老父」的習俗，指的就是出嫁的女兒要買豬腳、麵線回去娘家，祝福父母能夠身體健康、長命百歲，也代表女兒的一種孝心。

4、吃蛋

俗話說：「立夏」吃蛋，熱天就不怕，意味著吃了雞蛋之後，夏天就不會乏力倦怠、心煩厭食、多汗眩暈，甚至還能獲得平安健康。

5、秤人

立夏還有秤人的習俗，在這天會為小孩和老人稱量體重，以檢驗一年來身體的變化，習俗認為只要量過體重，就不再那麼怕熱，也不易產生厭食感，更可預防一些疾病。