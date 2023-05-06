台中市沙鹿區中航路5日深夜出現錦蛇，農業局外包商馳援成功收拾這條蛇。（蔡坤地提供／陳淑娥台中傳真）

炎炎夏日來臨蛇類逐漸出沒，台中市沙鹿區中航路機場附近，5日晚間有一條錦蛇擋在路中間，西勢里長蔡坤地獲報後前往查看，要將牠趕回旁邊荔枝園，無奈錦蛇貪玩不回家想逛大街，居民嚇得紛紛走避，接著蛇躲到汽車下不肯露臉，10多人只能看守牠1個多小時，直到農業局外包商抵達後成功收拾錦蛇。

西勢里長蔡坤地表示，昨晚7、8時接獲居民反映，中航路1段附近有一條蛇在擋在路中央，他前往查看並要將蛇往回旁邊的荔枝園，無奈該蛇不但不願意返家，反而一直在路上爬行，里民軟硬兼施都無法成功，最後，這條蛇一溜煙躲到民宅前面的車底下，死都不肯露臉。

10多名居民束手無策，只能在一旁看守這條貪玩的蛇，持續掌握其行蹤，接著農業局捕蛇專家抵達，不一會功夫就成功收拾這條蛇，結束一場驚魂記。

里長蔡坤地指出，最近天氣逐漸炎熱，因里內農田較多，蛇類開始出沒，一不小心就跑到馬路上，上個月就捉到3條蛇，包括兩條有毒的眼鏡蛇及一條臭青母，去年也曾捉到毒蛇雨傘節，所幸昨天這條是無毒的錦蛇，結束一場驚魂記。