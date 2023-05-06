開著賓士車的俞姓男子，昨晚行經高雄市三民區覺民路，於大昌二路轉彎時，與騎黃牌重機的王姓男子發生行車糾紛，雙方就將車停在路邊當街吵了2分半鐘，過程被民眾拍下PO網，警方獲報趕抵，雙方已離去，事後檢視影片，2人路口臨停違規，將吃上300元到600元的罰單

民眾拍下影片，1輛賓士車停在三民區覺民路與大昌二路轉角處，男駕駛下車就與另輛黃牌重機騎士發生口角，一旁還站著另名女子，重機上也載著另名女子，由於男子當街大聲飆罵，引來不少路過民眾側目。

經轄區三民二分局警方檢視影片內容，查出是5日晚上7時30分許，警方獲報後前往查處，但雙方已離開現場。經查訪目擊民眾，初步了解是行車糾紛導致口角，並無動手傷害情事。

經調閱監視器影像及聯絡上當事人，初步查證是因為變換車道糾紛，引發口角。不過，35歲的俞姓駕駛和38歲王姓騎士，因口角長達2分半，就將車停在轉角處，違反《道路交通管理處罰條例》第55條第1項第2款，在交岔路口10公尺內臨時停車，可處新台幣300元以上600元以下罰鍰。

另外，口角糾紛涉及之刑法公然侮辱部分，將通知雙方當事人到案，進一步釐清。