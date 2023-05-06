新竹市社區心理衛生中心與心理師辦理「有心好滿竹」共計7場系列講座與活動，包含心理健康講座、互動式活動設攤及身心障礙家庭照顧者互助課程等，採互動式活動設攤不需報名，盼市民更重視心理健康議題。

市府衛生局表示，為推動「強化社會安全網計畫」，在「以家庭為中心、以社區為基礎」概念下，大力整合多元社區服務資源，補強及推動精神衛生體系與社區支持服務，設置專任心理師，提供心理健康諮詢、心理諮商等。

衛生局說明，心理師除了要有專業知識和技能，還需要非常大的熱情和關懷，感謝心理師在疫情嚴峻時提供心理支持陪伴民眾走出陰霾、守護市民心理健康，並提供多面向的諮商，期望透過專業的諮商與體貼的陪伴，幫助市民朋友走向更健全的心理健康。

為守護防疫第一線醫事人員身心健康，並支持陪伴COVID-19染疫死亡者家屬，衛生局大力推動「醫事人員及COVID-19染疫死亡者家屬心理健康支持方案」，在11家醫療院所及臨床心理師公會、諮商心理師公會的合力協助下，截至目前共服務164人次。

衛生局說明，「有心好滿竹」系列講座與活動共計7場次，互動式活動設攤不需報名，健康講座或互助課程資訊可於周一至周五上午9點到12點、下午13點到17點，致電新竹市衛生局社區心理衛生中心03-5355276報名參加。

衛生局指出，除了心理諮商服務之外，社區心理衛生中心也將不定期舉辦心理健康相關活動，包含講座、團體及工作坊等，以多元活動形式吸引民眾參與，盼民眾從活動中吸收心理健康觀念，也在自身生活中實踐。