【全程字幕】邱繼泰選立委！鍾沛君逼問「支持酒駕、抄襲嗎」 羅智強舉「陳致中這事」反問 @ChinaTimes ​

國民黨北市第六選區（大安區）立委初選，即將於10日進行電話民調。有意爭取提名的議員鍾沛君，以桃園市議長邱奕勝的姪子邱繼泰曾兩度酒駕、涉論文抄襲等爭議，質疑羅智強當初疑似禮讓邱繼泰，應該站出來呼籲黨內拒絕提名酒駕與論文抄襲的人參選立委。對此羅智強也隨即回應，表示自己反對酒駕、論文抄襲，也喊話鍾沛君「不能把我沒選的選區都當成是羅智強禮讓」。

鍾沛君6日表示，自己會針對邱繼泰一事質疑羅智強，是因為羅曾經在過去表示，邱投入參選的桃園市第6選區也曾經是他的評估地點，但因邱要參選而讓他為難。「我的訴求很簡單，就是希望羅智強一起站出來為黨發聲，捍衛我們的價值。」鍾沛君說，杜絕酒駕及論文抄襲的人選，不應該被國民黨提名，不能成為國民黨的選情破口，「唯有做到這件事，才能說服選民說我們跟民進黨不同，否則未來我們有什麼顏面去講林智堅抄襲論文，講谷辣斯涉及酒駕？」

對此羅智強則隨即回應，表示鍾關心的酒駕與抄襲問題，「這不是基本常識嗎？我反對酒駕，我沒有酒駕過；我反對論文抄襲，我也沒有論文抄襲。」羅智強說，他的立場很早之前就沒有改變過，如果鍾還有疑問，他再次說明：反對論文抄襲，也反對酒駕。

至於針對鍾沛君直指原本評估參選桃園第6選區立委，質疑疑似因為「禮讓」邱繼泰才回鍋參選大安區？對此羅智強則苦笑表示「我哪有什麼本事禮讓別人？」羅強調，參選之前的評估，每個選區都會評估，不能把他最後沒有參選的選區，都說是羅智強禮讓，羅智強沒有那麼厲害，「我現在就是拚大安區的立委選舉，我繼續努力。」

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