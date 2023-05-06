資深歌手楊小萍，踏入演藝圈數十載，推出無數膾炙人口的作品，像是《酒醉的探戈》、《月兒像檸檬》等，因此有著「遠東首席歌后」的封號，不過本月1日凌辭世，享壽79歲，身為胞弟的演員楊慶煌，稍早曬出緊握楊小萍右手淚別的照片，讓許多人看了為之動容。

「遠東首席歌后」楊小萍逝世消息曝光後，噩耗震驚演藝圈，與她相差17歲的胞弟，也就是資深演員楊慶煌，日前透過經紀人表示內心仍有些許遺憾，就是相當期待姐姐能在歌壇能得到終身成就獎、特別貢獻獎等，隨著她離世，只能隨緣看待這一切。

楊慶煌稍早在臉書曬出與姊姊的合照，只見一張是兩人對著鏡頭笑得合不攏嘴，另一張則是手緊握著在病塌前姐姐右手的照片，讓人看了相當不捨，他透露會努力延續姊姊熱愛歌唱的精神，至於外界關注的靈堂地點及告別式時間，他強調將以「佛化儀式家祭，不對外舉行公祭」，接著希望所有人能繼續聽著姐姐生前的作品，永保那顆愛著她的心。

楊小萍從小學習民族舞蹈，也自組舞團在國內外巡迴演出，就讀中學時遇到空軍康樂隊招考演員，便與哥哥抱著好玩的心態報名，結果幸運被錄取，就此踏入演藝圈，不過淡出螢光幕多年的她，卻被瘋傳晚年罹癌，遭丈夫拋棄等新聞，對此，楊慶煌經紀人表示全是子虛無有，強調「她很幸福，她的老公很帥」。