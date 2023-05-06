好市多3月27日自智利輸入「KirklandSignature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品，經衛生福利部食品藥物管理署會同高雄市政府衛生局抽驗並於4月28日發布檢出A型肝炎病毒，北市衛生局表示，已從三方面著手查核因應，包含公布資訊全面調查、 後市場稽查與抽驗、消費者保護，並呼籲預防A型肝炎傳染的最佳方式就是注重飲食及飲水的衛生。

衛生局表示，北市第一時間搜尋台北市食材登錄平台334家品牌業者，近9800家門市，有77家業者有使用347項莓果相關產品，皆未發現好市多產品，衛生局也同步通知北市相關公（工）協會，如台北市糕餅商業同業公會、台北市進出口商業同業公會等發布商品回收訊息，要求停止使用違規產品。

衛生局說明，上周末查核好市多內湖及北投分店的冷凍綜合莓已全數下架，目前累計應回收批次及同款其他批次下架量共計7070.4公斤，總計3928包，退貨量共計2073公斤；也已查核北市106家餐廳、飲料店、麵包店等各類食品業者，未查有使用違規批次的產品。

衛生局也說，5月3日起抽驗網路及台北市實體通路販售的冷凍莓果產品，截至5日已抽樣6件產品送驗，如檢出A型肝炎病毒陽性，則違反食品安全衛生管理法第15條第1項規定，將依同法第44條規定可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局指出，法務局於5月4日邀集衛生局及轄內好市多內湖店、北投店至北市府討論，並要求業者主動保障消費者權益，包含研議針對購買相關批號的藍莓或綜合莓紀錄的消費者應增列其他退費方式、消費者若經醫生評估，需要進行醫療行為，好市多應負責全部賠償責任、銷售紀錄中有購買相關產品的會員，應提出適當補償。

衛生局呼籲，預防A型肝炎傳染的最佳方式就是注重飲食及飲水的衛生，預備食品前及進食前要洗手，如廁後要沖廁及用肥皂洗手，所有食品都應清洗乾淨並澈底煮熟，避免生食，A型肝炎病毒怕熱，只要用85℃加熱60秒就可使其不活化。

衛生局也說，外食要選擇乾淨衛生的餐飲場所；A型肝炎的潛伏期約15～50天，平均為28～30天，如有發現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師是否有食用相關疑義產品的飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢。