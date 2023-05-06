翁馨儀2013年帶球嫁「綜藝大哥大」張菲次子張少懷，夫妻倆育有一對寶貝兒女，時常在社群平台分享日常點滴，IG有8.5萬粉絲。近期，翁馨儀遭女網友留言酸「不起眼」，罕動怒反擊了。

翁馨儀2日才在社群PO慶生照，祝自己30歲生日快樂，很慶幸有活成喜歡的樣子，想不到才過幾天，就有酸民挑戰她的底線，留言嘲笑：「常常看到妳，在天母，真的還滿不起眼的。」眼見自己被無禮批評，翁馨儀不忍了，在IG限時動態回嗆：「我好久沒有看到這麼討厭的話了，我再怎麼不起眼，應該是都比妳躲在鍵盤後還亮眼」，最後她向該名女網友喊話，哪天再度相遇，願意跟對方合照一較高下。

下一則動態，翁馨儀PO露香肩、天鵝頸的辣照，自嘲：「不起眼的我正在泡澡。」畫面中，翁馨儀皮膚狀態良好，幾乎找不到瑕疵，胸上的取景方式也讓人想入非非。

翁馨儀20歲帶球嫁張少懷，當年被不少人看衰，還得承受排山倒海而來的酸言酸語，但都挺過來了，直到10歲女兒櫻桃告知同學曾查過她的新聞並直言「妳媽有很多不好的新聞」，讓她感到無比心疼，不過聽聞櫻桃回同學「那是我媽，不是我！而且有人討厭我們，也有人會喜歡我們。」還是備感欣慰，也感嘆當她的孩子很辛苦。