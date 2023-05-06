國防部日前證實，我政府正與美方磋商，要在台灣建立軍備「區域緊急庫存」，各界都十分擔心這會讓兩岸關係越趨緊張。對此，前立委蔡正元指出，屆時設立彈藥庫的縣市相當危險，一被攻擊就會變成廢墟，引發網友熱烈討論。

蔡正元今（6）日在臉書撰文表示，雖然美國要在台灣蓋亞洲最大的彈藥庫，但美軍不會駐紮在台灣，且這個大型彈藥庫也不是供美軍取用，而是供給國軍自己方便取用，因此要放在交通運輸方便的地方。蔡進一步指出，這個彈藥庫當然會蓋得很大很堅固，然而再堅固都經不起鑽地炸彈的攻擊，「只要這個彈藥庫被擊中，方圓幾公里內都會變成廢墟」。

蔡正元還提到，現在就看這個彈藥庫要放在哪一個縣市，「請問那一個縣市要爭取蓋這個彈藥庫？爭取到的縣市就有機會成為廢墟，想爭取蓋這個彈藥庫的縣市請舉手」，網友紛紛留言，「蓋在哪邊、哪邊的房價大跌」、「美國人就是見不得我們過安樂的生活」、「核電廠，大家都閃的遠遠的，更何況是彈藥庫」、「不要放我家附近」。

另外也有民眾給出建議稱，「與其說是哪個縣市，還不如選放誰家比較合適，哪裡都是我們自己人，都是可憐被洗腦的無辜百姓，放在蔡英文和賴清德及所有綠營的政客的家裡最合適不過了」、「當然是綠色執政的縣市，他們最支持蔡英文的所有政策，不會抗爭，最容易排除障礙」、「想體驗殉爆變成廢墟的縣市請舉手」。