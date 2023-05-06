被害人逃出後報案，警方獲報調閱監視器，循線逮獲5嫌。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方查扣電擊棒等相關證物。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

一名40歲的越南籍逃逸女移工日前在台南遭同鄉擄走囚禁，甚至被毆打、電擊，綁匪向被害人家屬勒贖，後來如願得手後，將被害人丟包在南投縣某公墓。麻豆警分局獲報後，隨即組成專案小組展開追查，循線將台灣籍蔡男及越南籍阮姓逃逸移工等5嫌逮捕。

警方表示，被害人今年2月底到台南訪友，在麻豆區新生南路遇上數名越南籍男子以出遊名義訛騙上車，強行載往雲林縣崙背鄉一帶的日租套房囚禁4天，並以手銬、腳鐐限制被害人行動。

期間綁匪不定時輪流以電擊棒、棍、棒、刀，施以電擊、毆打、恐嚇，迫使被害人撥打視訊與越南家人聯繫，要求家屬依指示匯款2億越南盾（折合新台幣26萬元）至越南指定帳戶，而得手後就將被害人丟包。

被害人逃出後報案，警方獲報調閱監視器，循線追查並鎖定台灣籍蔡男及越南籍逃逸移工阮姓男子等人涉有重嫌，3月底陸續在雲林縣崙背鄉、南投縣竹山鎮等處所，查獲蔡嫌及阮姓等4名越南籍逃逸移工，全案依涉嫌共同擄人勒贖、妨害自由、傷害等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。