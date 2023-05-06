台中市北屯區5日深夜發生行人遭撞死亡車禍，58歲林姓死者徒步行走於北屯路與北屯路212巷口時，突然遭27歲莊姓小貨車駕駛，剎車不及發生擦撞，林男緊急送醫仍傷重不治，警方指出，因車禍事故路口沒有監視器，但根據遠處監視影像顯示2車行向號誌綠燈，至於雙方肇責仍待進一步調查釐清。

市警五分局代理交通分隊長邱俊皓指出，莊姓男駕駛於23時58分當時開小貨車行駛在北屯路上當時是綠燈，莊稱前面有1台自小客車，疑擋住視線等發現林男徒步出現前方時，疑剎車不及與徒步過行人穿越道的林男發生擦撞，警對莊實施就測，酒測值0，林當場OHCA，經送中國附醫救治後仍傷重不治。

警方通知林姓死者媽媽前來認屍，悲慟向警表示，兒子沒有跟家人同住，也很少跟家人聯繫，不曉得為何兒子在深夜時段出現在路口，林姓死者因遭撞擊下半身開放性骨折、內出血等傷重不治，母親節前白髮人送黑髮人，一家人強忍悲痛處理後事難以接受。