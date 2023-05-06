一名網友分享照片說，女兒寫小紙條跟媽媽要零用錢，結果要了1千元卻只收穫14元，仔細一看才發現，原來是因為字跡太潦草，把千字寫的和4太像，所以媽媽直接丟了銅板在桌上，引起網友們討論，萬人笑歪說，這是真的「一字千金」，錯了就真的沒了。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社》上分享一張照片，只見女兒在紙條上寫著「媽，我明天要去西門町逛街，給我1千塊現金，甘蝦（謝謝）！」結果媽媽卻在紙上放了1個10元硬幣，與4個1元的銅板，讓原PO笑歪直呼，這好像哪裡怪怪的。

仔細看了照片才發現，原來是因為女兒的字跡太潦草，1千元現金的「千」寫的與阿拉伯數的「4」超像，乍看之下好像是14塊。

照片吸引萬人朝聖，不少網友留言討論，「只是要14塊，就給她吧」、「論寫好中文字體的重要性」、「媽媽這招真狠，告訴女兒字跡端正很重要」、「媽媽：這麼謙虛的要求我這輩子沒看過，乖女兒」、「真『一字千金』，錯了就沒了」。