狂飆畫面曝光！北市賓士男「飛越分隔島」高速衝撞3車 1死1傷

北市文山區清晨發生重大車禍，6日凌晨5時41分，1部自小客車沿信義快速道路下萬芳交流道時，因不明原因橫越木柵路四段後，前車頭撞擊在木柵路四段西往東，準備左轉萬芳交流道停等紅燈的3部自小客車，其中25歲休旅車駕駛送醫後宣告不治，55歲肇事駕駛意識不清送醫，暫無生命危險，肇事原因不排除是因車速過快導致失控，詳細原因正由警方釐清中。

後方遭受波及的自小客車乘客表示一度聽到尖銳煞車聲，隨後就看到賓士自小客車高速衝下交流道並飛越分隔島，直接撞上前方納智捷休旅車，強大撞擊力道讓休旅車先撞上前方計程車，而後車尾高舉直接壓在自家車頭。

警消獲報後立即趕往現場，發現抵達現場時除發現賓士駕駛及納智捷駕駛受困車內之外，賓士車頭還一度冒出白煙，消防人員立即採收降溫措施並協助兩人脫困，賓士駕駛脫困時有頭部外傷意識不清，而休旅車駕駛無生命跡象，兩人皆送往萬芳醫院救治，而詳細肇責仍待後續釐清。