市議員李文傑6日於大甲幼獅工業區消防隊發放樹苗，2300株樹苗不到半小時即被索取完畢。（李文傑服務處提供）

市議員李文傑6日於大甲幼獅工業區消防隊發放樹苗，2300株樹苗不到半小時即被索取完畢。（李文傑服務處提供）

植樹節雖已結束，但綠美化行動仍不停歇！市議員李文傑6日與甲安埔青年會、青工會及日南里辦公處於大甲幼獅工業區消防隊發放樹苗，共計2300株樹苗，活動不到半小時即被索取完畢，民眾相當熱情踴躍。

市議員李文傑表示，此次贈苗活動準備羅漢松、山櫻花、杜鵑、朱槿、矮仙丹、肖楠、七里香等7種樹苗供民眾選擇，感謝志工朋友、林務局、農業局的鼎力相助，最重要是鄉親的熱情參與，有大家滿滿的活力才能讓活動圓滿順利。

日南里長邱大豪說，稍早除了贈苗活動以外，還有一個由青年會主辦的健行活動，民眾相當踴躍參加，藉由活動接連辦理凝聚社區意識，與李文傑議員合辦綠美化，加強地方連結。

新美里長王生源也前往領取樹苗，於里內缺乏綠植處種植，以美化環境，希望中央與市府共同來推廣維護公共空間。

李文傑不忘提醒，下禮拜是重要的母親節，希望全天下的母親都能夠平安健康，妳們辛苦了。