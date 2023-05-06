世界衛生組織（WHO）5日宣佈，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」，這也是WHO依《國際衛生條例》所能發佈的最高級別預警。面對這項改變，大陸國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年給出解讀，認為有望進一步解除大陸對外國際交往的不便，但強調疫情並非消失，還要繼續做好相關防控。

針對WHO的最新決定，梁萬年認為主要是基於幾方面考慮。包含全球報告的新冠病毒感染人數、住院人數和ICU住院人數與病亡人數都處於持續下降狀態；變異株已對人類健康危害沒有太大變化；已建立較良好的免疫屏障，以及3年多來，各國醫療與公衛體系的建設如防護設備、藥品等能力都在加強。

至於對大陸有什麼變化，根據新華社引述梁萬年說，對跨國交通、貿易、旅行的一些限制，將進一步減少甚至消除，有望減少之前因部分疫情防控措施帶來的不便。

但他也強調，這不意味對新冠疫情放任不管。只要疫情危害仍然存在，我們就還要繼續做好相關防控工作。