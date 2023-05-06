新北市萬里國小今(6)日歡慶110週年校慶，以「幸福萬里慶百十 安康瑪鋉樂揚才」為主題規劃一系列校慶活動，校友賴清德副總統也重返母校獻上生日禮讚，同時進行操場完工剪綵；賴清德致詞時，提及自己生在萬里，父母也葬在萬里，會時常回來探視親人並關心地方發展，也感謝過去師長的諄諄教誨，讓自己得以突破難關，突破家境清寒與偏鄉的困境。

賴清德表示，從萬里國小90週年校慶擔任籌備會主任委員，100週年校慶榮獲傑出校友，到現今110週年校慶受邀致詞，內心充滿感恩與喜悅，他小時候住在萬里，父母也葬在萬里，因此經常回家探望，並關心萬里的發展與學弟妹的學習，感謝師長的諄諄教誨，給予自己希望以突破家境清寒與深處偏鄉的困境，勇敢邁出人生的步伐，過程中雖受挫折，但師長滿滿的愛才能克服難關。

他說，在萬里國小校長余昆旺與老師帶領下，對於永續與低碳校園表現優異，北北基能源小鐵人競賽也獲獎，在能源教育上也是節能減碳的一環，蔡英文總統在2021年4月22日「世界地球日」宣布2050年淨零轉型是台灣的使命，與全世界140多個國家與地區的目標一樣，善盡地球村的責任，以拯救氣候變遷的災難。

賴清德指出，未來在國際上，除淨零轉型外，人工智慧與物聯網新興科技帶來的數位轉型也很重要，學校也重視科學、科技、數學、工程的教育，並打基礎以因應淨零轉型所需求的科技。

他說，台灣過去幾十年的努力，已經讓世界看到台灣，國際語言很重要，學校努力生活英語教育，不因為偏鄉資源不足，影響國際競爭力。