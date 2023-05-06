新北市長侯友宜（見圖）6日出席土城三元宮三官大帝天上聖母遶境活動，出發前參拜，祈求國泰民安。（趙雙傑攝）

新北市長侯友宜（前中）6日出席土城三元宮三官大帝天上聖母遶境活動，在工作人員指引下過火爐。（趙雙傑攝）

農曆3月23日媽祖聖誕將至，新北市長侯友宜今（6）日一早前往土城區三元宮參加媽祖繞境活動，由三元宮主委黃永昌及多名新北市議員陪同，許多在地信眾齊聲高喊「2024選總統」。侯友宜表示，此次參拜特別向媽祖祈求，新北市平安順利過好日子、新北建設大進步及台灣風調雨順國泰民安。

侯友宜致詞時表示，媽祖信仰是台灣民間的軟實力，每年農曆三月全台各地都會舉辦盛大的活動，體現出傳統文化的活力，也是世界矚目的焦點。每回看到信眾對媽祖信仰虔誠、無私的奉獻，都覺得相當感動，相信媽祖的慈悲能夠繼續福澤萬民，護佑地方繁榮發展。

新北市長侯友宜赴土城三元宮參加媽祖繞境活動。（林意筑攝）

新北市長侯友宜祈求國泰民安、風調雨順。（林意筑攝）

新北市長侯友宜赴土城三元宮參加媽祖繞境活動。（林意筑攝）

侯友宜也說，參拜時特地向媽祖祈求新北市民平安順利、新北市建設大進步，及台灣風調雨順、國泰民安，台灣人民都能過好日子。

新北市民政局長柯慶忠表示，三元宮是土城重要的信仰中心，每年舉辦的媽祖遶境活動是地方上一年一度的盛事。感謝三元宮平時為善不落人後，熱心推動地方公益慈善志業與弘揚傳統宗教文化，其中，黃永昌更長期耕耘地方，不論是對轄內公共建設發展、居民生活品質的提升均不遺餘力，期待三元宮能繼續造福地方。