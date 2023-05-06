第133屆中國進出口商品交易會（春季廣交會）昨天閉幕，儘管參展企業數量、進館人次創歷史新高，但現場出口成交216.9億美元，低於2019年疫情前同期的297.3億美元，顯示外貿形勢嚴峻。

央視新聞報導，第133屆廣交會線下展5月5日在廣州落幕，線上平台持續常態化運行。報導稱，本屆廣交會總展覽面積達150萬平方公尺，線下參展企業數量達3.5萬家，累計進館超過290萬人次，均創歷史新高。

廣交會線上線下參會境外採購商來自229個國家和地區。其中線下參會境外採購商12萬9006人，來自213個國家和地區。「一帶一路」沿線國家採購商6萬2698人，占比48.6％。

本屆廣交會現場出口成交216.9億美元，閉幕後仍常態化營運線上平台，4月15日至5月4日，線上出口成交34.2億美元。其中，工業自動化及智慧製造、新能源及智慧網聯汽車、智慧生活等新題材和創新產品、綠色低碳產品成交活躍。

不少企業表示，已有大量客戶預約實地看廠，廣交會線下展閉幕後有望繼續成交。

官方數據顯示，在疫情前的2019年，春季廣交會成交297.3億美元，秋季廣交會成交292.88億美元。本屆廣交會是疫情後首度恢復實體舉辦，但成交金額明顯低於疫情前。

星島網報導，春季廣交會4月15日開幕後，頻傳會場交易冷清，參展人員遠多於觀展人員。許多中國出口商表示，明顯感受到全球經濟疲軟，訂單下滑。