中國電力企業聯合會5日發佈的《2023年一季度全國電力供需形勢分析預測報告》預測，2023年全大陸的電力供需總體緊平衡，部分區域用電高峰時段電力供需偏緊。其中，第2季南方區域電力供需形勢偏緊，迎峰度夏期間，華東、華中、南方區域電力供需形勢偏緊，華北、東北、西北區域電力供需基本平衡。

由於宏觀經濟及氣候均是影響電力消費需求增長的重要因素，該《報告》指出，2023年大陸國務院《政府工作報告》提出GDP成長預期目標約5％，今年宏觀經濟運行總體回升，將促進電力消費需求增長。受上年同期低基數等因素影響，預計今年第2季電力消費增速將明顯回升，拉動上半年全社會用電量年增率約6％。

據澎湃新聞引述該《報告》指出，正常氣候情況下，預計全大陸的最高用電負荷13.7億千瓦左右，比2022年增加8000萬千瓦左右；若出現長時段大範圍極端氣候，則最高用電負荷可能比2022年增加1億千瓦。

此外，大陸氣象部門預計今年夏季的6月8月之間，西南地區東部及華中中部降水偏少、氣溫偏高，將讓湖北大部分地區、湖南北部、重慶東部、四川東北部等地降水偏少2至5成，可能出現區域性氣象乾旱，將會對當地電力供應與外送產生影響。

該《報告》更指出，大陸煤電企業持續虧損導致技改檢修投入不足所帶來的設備風險隱患上升，均增加了電力生產供應的不確定性。