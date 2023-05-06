鴻海集團創辦人郭台銘日前表示，自己若當選要讓「詐騙集團在90天內消失」。知名作家苦苓分析，腦筋還清楚的人都知道 ，「9000天也不可能讓詐騙在這個世界上絕跡 ，更別說是台灣了。」

苦苓昨（5）日撰文提到，政府不是沒有全力打擊詐騙 ，但台灣的詐騙確實越來越猖獗，主因是結構性改變，現在絕大多數是屬於投資性詐騙。他以「老鼠會」為例簡單解釋詐騙核心手法，即是把受害者本金當利息 ，再把從新老鼠收的錢拿來付給老老鼠，等到後續本金不夠用、再也抓不到新老鼠，就會一拍兩散，「竹籃打水一場空」。苦苓強調，這是多麼古老的、眼熟的陷阱遊戲，偏偏永遠都有效。

對於詐騙集團話術，苦苓也進一步拆解，就是「拿一筆錢放我這裡，我給你市場上高好幾倍的利息，還保證將來可以全部還本，然後就有人紛紛把錢拿出來、會先拿到一陣子豐厚的利息，然後有一天發現自己血本無歸，被騙了！」

但針對上述詐騙手法，苦苓也直言，他不覺得這算騙局，因為只有腦筋還清楚的人 ，就會想對方是去做什麼投資，可以保證賺到這麼多錢、而且完全沒有風險？如果真的那麼厲害，幹嘛那麼好心來找陌生人一起賺？自己去銀行、甚至去民間借錢就可以賺不完了。

苦苓強調，這類詐騙手法從龐氏騙局到最近的馬多夫騙局都長得一模一樣，一點「進步」也沒有，但仍然有一大堆很夠力、很有錢的人傻傻受騙，「與其說是詐騙，不如說是貪婪。」他認為，除非能根絕人性的貪婪，不然詐騙是永遠不可能根除的，大家會繼續咒罵這個社會詐騙猖獗，繼續貪心的把錢交給那個保證「會賺很多錢」的人，因為只要貪婪還在，詐騙永不絕跡 。