今年因為連續假期多，讓補班高達6天引發民怨！行政院人事行政總處日前表示，已擬訂小年夜彈性放假、小年夜和清明放連假等5種調整方案。據了解，方案已於上周提報行政院決定，政院官員透露，5個方案目前正進行討論，有結果將會對外公布。

行政院人事行政總處人事長蘇俊榮3月時曾表示，彈性調整放假行之有年，2013年時訂定處理要點，就已建立制度化機制，對民眾休閒活動的安排及我國觀光產業發展均有助益。針對今年因彈性調整放假，導致補班次數達6次引發民怨，蘇俊榮說各界有所討論，贊成和反對意見兼具，人總就各方意見積極研議可行方案。

蘇俊榮當時表示，已擬定5個方案，分別為小年夜彈性放假、小年夜和清明放連假、三節彈性連假、三節加上清明與兒童節彈性放假，或維持現行做法。

據《自由時報》今(6)日報導，調整方案已並於上周送行政院，行政院官員透露，5個方案目前溝通討論中，若有結果將會適時公布。