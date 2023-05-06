花蓮縣消防局與林務局人員，輪流搬運受傷女山友，山區地形相當艱困。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣消防局與林務局人員，輪流搬運受傷女山友，山區地形相當艱困。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

一支5人登山隊走馬博橫斷，4月27日從東埔山登山口入，預計5月3日7天行程從中平林道出來，3日清晨，張姓女山友卻不慎在中平林道處滑落8公尺深邊坡，頭、腳多處受傷，無法行走，因天候不佳，直升機無法救援，消防局以人力輪流搬抬12小時，從白天走到深夜，將傷患救下山，送醫救治。

原本路程平順，未料直到3日清晨5時許，55歲張姓女山友在中平林道28公里處下山途中，不慎滑落邊坡。同行隊員指出，當時下切查看，發現張女意識清楚，但頭部有10公分撕裂傷、腳部也受傷，無法行走，由同行隊員救起照顧，派一人到高處報案。

花蓮縣消防局於3日清晨5時41分獲報，由第三大隊成立山難救援小組，連同花蓮林管處巡山員，第一梯次共12人上山救援，發現傷者位處樹林中，必須先搬運到空曠處才能吊掛，無法以直升機直接救援。

指揮官第三大隊副大隊長鄧羅春明觀察當時中平林道雲層愈來愈厚，擔心天氣變壞，再由消防人員、花蓮林管處人員組成第二梯次的5人救援小組，趕往協助搬運。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰指出，第一梯次救援人力在當天下午2時25分接觸到傷患，初步檢傷包紮後，由救援人員使用SKED捲式擔架搬運；下午3時山區下起大雨，在兩梯次人員合力在山谷溪水暴漲前，成功將傷者搬到安全處，並持續下撤。

呂冠辰表示，地面部隊走過9公里艱困地形，搬抬12小時，終於在4日凌晨2時30分將傷者搬到中平林道19.5公里處，由救護車送往台北榮民總醫院玉里分院救治，花蓮縣消防局成功完成救援任務。

因近期山區意外頻傳，消防局提醒登山活動充滿不確定風險，登山前務必評估自身體能，並先查詢山上氣候，備齊登山裝備、衣物，行經危險路段及遇天候不佳時務必小心，以防憾事。