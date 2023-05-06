英王查爾斯三世加冕典禮今天舉行，英國及其海外領地與來自33個大英國協成員國總計逾萬名軍員將執行慶典任務，陣容為70年來僅見。

英國上一次舉行君主加冕典禮是1953年。英國也是唯一保留加冕傳統的歐洲君主制國家。英國國防部一名發言人表示，為了今天的歷史性慶典，軍方準備了約6個月。

在最受矚目的空中分列式，軍方此次首度出動皇家空軍最新款軍用運輸機「使節」（Envoy IV CC1），這也是目前英國用於載運王室成員以及高階官員、軍事和外交重點人員速度最快的飛機，最高時速達0.87馬赫。在承載8人的情況下，它可以連續飛行8800公里，無需加油。

根據英國國防部的資料，預計倫敦時間今天下午2時30分左右登場，飛越白金漢宮的空中分列式將出動陸、海、空三軍總計近70架飛機，時間長約6分鐘。

觀賞亮點除了「使節」運輸機，還有參與第二次世界大戰1940年「不列顛戰役」（Battle of Britain）大規模空戰的「噴火」（Spitfire）戰鬥機、F-35B閃電II（F-35B Lightning II）匿蹤戰鬥機、皇家空軍新購入的P-8A海神式（P-8A Poseidon）匿蹤反潛海上巡邏機，以及空軍特技飛行小組「紅箭」（Red Arrows）。

國防部表示，參與分列式的部分飛機歷來執行的任務包括運輸對烏克蘭的軍援、北大西洋公約組織（NATO）空中巡邏以及在中東與非洲地區的恐怖主義打擊任務等。

根據規劃，查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Camilla）預計上午10時20分自白金漢宮出發，前往西敏寺（Westminster Abbey）接受加冕，這段路程稱為「國王遊行」（The King's Procession）。

典禮結束後，查爾斯三世與卡蜜拉預計下午1時自西敏寺啟程返回白金漢宮，這段路程稱為「加冕遊行」（The Coronation Procession）。兩個遊行的路線一樣，長度各約1.4公里，但「加冕遊行」的編制規模較龐大。

英國國防部指出，「加冕遊行」階段將呈現英國與大英國協成員部隊的多元性與悠久傳統，部分官兵身上展示的軍服設計可追溯至數百年前。

慶典期間，英國全境在北愛爾蘭、蘇格蘭、英格蘭和威爾斯總計13個地點以及部署海外的軍艦都規劃施放禮炮，總計出動超過400名人員。除了中世紀城堡「倫敦塔」（Tower of London）施放62響，其他地點都將施放21響禮炮。

英國軍方並另外出動超過500名陸、海、空三軍官兵，支援由倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）主導的維安任務。

警方此次同樣是出動前所未見大規模人力：自準備階段起至連假結束的5月8日止，倫敦都會區警察局總計將部署超過3萬名員警。僅今天即出動逾1萬1500人，創近數十年來單日部署員警人數新高紀錄。

值得注意的是，警方此次將罕見動用臉部識別科技，納入通緝犯等高風險名單。

警方表示，對任何破壞、干擾、阻礙慶典舉行的行為將採取「低容忍」態度。不過，舉標語牌等合法抗議行為不會被制止；「包裝成抗議行動」的非法行為則絕不會被容忍。

根據2日甫獲君主御准通過實施的「公共秩序法」（Public Order Act 2023），構成刑事罪的抗議手段包括附著在公物、建築物上，惡意阻礙交通，妨礙關鍵基礎設施正常運作等。