警政署近期發文要求全國各警察局招募18至40歲青年加入義警或民事防護行列，協助重大災害搶救、支援軍事勤務，其中支援軍事勤務，引發疑慮，擔心萬一兩岸爆發戰爭，相關單位會不會需要上戰場。對此，台北市長蔣萬安6日表示，中央政府應該對外完整清楚說明整體規劃，以及通盤考量。

蔣萬安今天出席「宜蘭臺北新鮮直送」黑鮪魚義賣活動，會後接受媒體聯訪表示，不管是之前保二的議題，或這次中央要擴大招募民防義警，其實中央政府都應該對外完整清楚說明整體規劃，以及通盤考量，不管軍人、警察、民防義警都有各自的定位，也分擔不同的工作責任，這部分中央有必要對外清楚說明，不要讓民眾基層有任何擔憂製造更多的疑慮。

另外，國民黨南港內湖區立委初選，由新北市長侯友宜出面協調後，由台北市議員李彥秀出線，外界好奇，身為台北市大家長的蔣萬安怎麼沒出手？蔣回應，2024團結勝選，是國民黨共同的目標，任何能夠促進團結的事，他都樂見。

而台北市議員何孟樺昨天質詢時提及，4月26日國民黨議員在議會質詢時，秀出的體育局簡報跟她拿到的並不一樣，經進一步了解才發現，體育局並沒有提供給她最新簡報，卻提供給其他國民黨議員。讓她不滿，蔣市府給議員資料竟分藍綠。對此，蔣萬安回應，他們絕對是一視同仁，昨天體育局也對外說明就是誤植，在第一時間更正也向議員表達歉意，也會請體育局在內部進行檢討改進。他當過立法委員，只要議員來索資有需求，各局處一定都會提供。