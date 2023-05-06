女星劉雨柔去（2022）年與格鬥選手Jeff離婚後，感情狀態備受關注，日前被周刊爆料與職籃球員胡凱翔熱戀，甚至捲入小三疑雲，但她的經紀人當時強調僅是正常交友。不過昨（5）日深夜，她在IG無預警曬出對方在球場上的英姿，還甜喊：「你是最棒的！」疑似大方認愛。

劉雨柔昨（5）日深夜在IG限時動態中曬出胡凱翔的投籃畫面，並大喊對方「KING」，寫下：「你今天是最棒的，我很開心大家是這麼的愛你，這是一場很特別的比賽，獵鷹球迷們給我的私訊就是我告訴你的，只要聽這些愛你的聲音就好了，做好你該做的事情，那些廢話雜音少接收，我們下禮拜一把勝利拿回來。」文末還標註對方，而對方看到後也立刻轉貼，讓不少人推測兩人要公開了。

然而，劉雨柔日前與胡凱翔被拍到共餐及一同回家的畫面，還有人向《壹蘋新聞網》爆料，透露兩人愛得高調，女方會到球場支持男方。但男方原本有個交往多年的女友，卻在2月底無預警被分手，更有人指出，男方分手後就與女方無縫接軌。

雖然當時劉雨柔的經紀人表示，胡凱翔早已與女友分手，分手後才來追她，除了否認當小三一事，還強調兩人僅是正常交友，並稱她仍是單身狀態，如今卻高調「放閃」，疑似大方認愛。