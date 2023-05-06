2024總統大選民進黨已定於一尊，國民黨卻遲遲未徵召，引起藍營基層焦慮。對此，前國民黨祕書長李乾龍表示，日前有拿到一首籤詩，內容是說雖然擁有先機，但機會一直在流失，必須積極起而行才行，否則會錯失良機。鎮瀾宮董事長顏清標也擔心新北市長侯友宜民調下降，籲侯友宜需盡速展開行動。

李乾龍提到，籤詩是「笑中生不足，內外見愁哭；雲散月光輝，轉禍當成福」，意思是說雖然奪得先機，但機會一直在慢慢流失，不能繼續坐視不管，必須盡快奮起直追、積極起而行，否則會錯失良機。

他說，日前參加大甲媽祖回鑾的活動時，有去中部走了一趟，當時鎮瀾宮董事長顏清標也抽空跟自己見面，對方也很擔心侯友宜民調一直掉，認為侯友宜雖然沒有正式宣布要參選，但若有意願就應該要有人替他去全台走訪、請益地方大老與意見領袖。

李乾龍更透露，日前自己與藍營大老餐敘時，侯友宜的哥哥也有出席，他哥哥當時就說「雖然我弟弟不方便，但我幫他表態會選，請大家幫忙」，除了有人要幫侯友宜走動外，自己也應該跟黨籍立委進行接觸、請託或是互動，而不是一直處於被動。

「基層大家都很擔心，尤其南部有很多同志、地方大老也都呼籲建議侯市長趕快有所動作」，李乾龍說，這次選舉不是只有新北市，而是全國性，基層大老、意見領袖對選舉才是非常重要，就連賴清德都已在基層撒下重兵，在各行各業成立後援會，「不要像龜兔賽跑，當兔子在大樹底下呼呼大睡時，烏龜已經慢慢爬到終點了」。