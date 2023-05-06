自稱竹聯幫明仁會成員的鄭姓男子，日前在新北市汐止地區教唆多名小弟砸店、放鞭炮，甚至以行車糾紛為由毆打或持刀械恐嚇民眾，汐止警方會同瑞芳警方4日將鄭男等7人逮捕到案，查扣開山刀、防砍棍及辣椒水等證物，詢後依組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
據了解，22歲鄭男自稱是竹聯幫成員，在汐止地區涉及多起暴力犯罪，曾替人討債，涉嫌教唆多名小弟前往汐止區茄苳路一間家具店砸店、放鞭炮恐嚇，更以行車糾紛為由，糾眾毆打或持刀械恐嚇被害人。
另，上個月24日鄭男為追討債務15萬5000元，與翁姓男子相約在汐止區茄福街談判，但雙方談判未果，鄭男便糾眾動手砸車，再將翁男及同行許姓友人押至汐止區姜子寮路一處停車場，直到翁男求助家人匯款才獲釋。
汐止警分局依「聚焦打擊、棒打出頭鳥」掃黑策略打擊黑道幫派，經汐止偵查隊蒐證後，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，會同瑞芳警分局及保大霹靂小組支援警力，持拘票及搜索票前往鄭男住處，沒想到警方到場時鄭姓男子等人還在呼呼大睡。
最終鄭男及6名共犯全數落網，警方也當場查扣開山刀、防砍棍及辣椒水等證物，警詢後依組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
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