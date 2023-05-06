台北市長蔣萬安（中）6日以「宜蘭女婿」身份出席「宜蘭台北新鮮直送」黑鮪魚活動，現場也展出192公斤的巨型黑鮪魚。

宜蘭縣蘇澳鎮是台灣的黑鮪魚主要產地，素有「北蘇澳、南東港」之稱，台北市則是台灣最大規模的消費地。台北市長蔣萬安6日以「宜蘭女婿」身份出席「宜蘭台北新鮮直送」黑鮪魚活動，現場也展出192公斤的巨型黑鮪魚。台北漁產公司董事長鄭世維表示，與宜蘭縣產銷合一，提供管道替盤商代購黑鮪魚，盤商下預定單後，黑鮪魚直接從宜蘭新鮮直送。

台北市長蔣萬安致詞時表示，去年6月19日，他以宜蘭女婿身分，在希望廣場幫忙推銷黑鮪魚，現場公開承諾，未來他一定幫忙，讓宜蘭最美味的漁產，以最快的速度到達台北市，很高興能兌現承諾，拉近兩縣市距離，也讓台北宜蘭感情更加濃厚。

蘇澳區漁會陳春生總幹事表示，很高興今天有機會來到台北魚市，共同為蘇澳漁產爭取商機。鄭世維則說表示，過去兩年受疫情影響，北市不少餐廳業績受到巨大影響，漁民生計也受到衝擊，當時蔣萬安當時也公開承諾，將更盛大且定期舉辦魚貨推廣活動，並建立快速優質的銷售管道，幫助漁民推廣漁產，也讓台北市民享用優質食材。

鄭世維強調，此次活動便是好的開始，台北魚市提供代購服務，讓北市盤商可以直接下單宜蘭的黑鮪魚，盤商不用再特別跑到宜蘭選購，以時間換取空間。未來也會跟各縣市漁會接洽，推出類似的合作活動。

活動由蔣萬安、漁業署長張致盛、宜蘭縣農業處長李新泰、蘇澳區漁會總幹事陳春生主持。現場除展示從蘇澳新鮮直送來台北的192公斤黑鮪魚，也由上引水產提供黑鮪魚生魚片、烤黑鮪魚骨試吃，以及黑鮪魚生魚片與黑鮪魚握壽司義賣，所得全數捐贈台灣展翅協會、兒童福利聯盟，做公益實踐企業社會責任。

台北漁產公司總經理施宜廷補充，黑鮪魚為深海大型魚，魚全身皆含有大量omega-3不飽和脂肪酸，特別前腹與中腹含量更大；若細分omega-3不飽和脂肪酸的種類，主要有DHA與EPA兩種，其中DHA主要功能為「活絡思緒」，EPA則為「循環順暢」，都對人體健康有相當大幫助。他進一步說，歡迎市民朋友多多走訪台北魚市，享受新鮮美味現切黑鮪魚及台北魚市精選多樣化魚貨。